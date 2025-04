Fast 70 Prozent des Gazastreifens wird von Israel kontrolliert. (Abdel Kareem Hana/AP/dpa)

Rund 70 Prozent des abgeriegelten Küstenstreifens stehen demnach unter einem Evakuierungsbefehl oder werden von der Armee als Sperrzone betrachtet, teilte Generalsekretär Guterres mit. Zudem werde die humanitäre Hilfe weiterhin blockiert, was verheerende Folgen habe. Israels Verteidigungsminister Katz hatte Anfang des Monats angekündigt, die Armee werde große Gebiete im Gazastreifen erobern. Wie das "Wall Street Journal" meldet, haben die Truppen etwa ein Drittel des Gebiets eingenommen und die Bewohner vertrieben. Die israelische Regierung gibt an, sie wolle die islamistische Terrorbewegung Hamas vernichten und die noch verbliebenen Geiseln befreien. Kritiker der in Teilen rechtsextremen Führung in Jerusalem warnen vor einer massenhaften Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung.

Unterdessen sind bei einem Luftangriff auf ein Haus im nördlichen Gazastreifen Berichten zufolge weitere zehn Menschen getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.