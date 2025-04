Fast 70 Prozent des Gazastreifens wird von Israel kontrolliert. (Abdel Kareem Hana/AP/dpa)

Rund 70 Prozent des abgeriegelten Küstenstreifens stehen demnach unter einem Evakuierungsbefehl oder werden von der Armee als Sperrzone betrachtet, teilte Generalsekretär Guterres mit. Zudem werde die humanitäre Hilfe weiterhin blockiert, was verheerende Folgen habe. Die israelische Regierung gibt an, die islamistische Terrorbewegung Hamas im Gazastreifen verdrängen und die noch verbliebenen Geiseln befreien zu wollen. Kritiker der in Teilen rechtsextremen Führung in Jerusalem warnen vor einer massenhaften Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung.

Israels Verteidigungsminister Katz teilte heute mit, sein Land wolle alle eroberten Gebiete im Gazastreifen aber auch im Libanon und in Syrien dauerhaft unter militärischer Kontrolle behalten. Damit schaffe man eine Pufferzone zu feindlichen Kämpfern. Unterdessen gelang es dem Auswärtigen Amt in Berlin nach langen Verhandlungen, weitere Deutsche aus dem Gazastreifen auszufliegen. Man sei weiter bemüht, allen Deutschen, die das Gebiet verlassen wollten, zu helfen, hieß es. Anfang April waren 19 Deutsche und ihre engsten Angehörigen nach Leipzig geflogen worden.

