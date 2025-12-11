Das geht aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hervor, über die die "Rheinische Post" berichtet. Die durchschnittliche Spendenhöhe lag bei 415 Euro. Knapp jeder Zweite spendete somit für den guten Zweck. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten steige die Bereitschaft, sich gesellschaftlich finanziell zu engagieren, heißt es von Seiten der Experten.
Regional gibt es Unterschiede: Spitzenreiter ist Baden-Württemberg, wo im Schnitt knapp 569 Euro gespendet werden, gefolgt von Bayern und Hessen. Schlusslicht ist Sachsen-Anhalt mit 200 Euro.
Diese Nachricht wurde am 11.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.