Fußball-Bundesliga

Das teilte der Fußball-Bundesligist mit. Ursprünglich hätte der Nachfolger von Sandro Wagner nur für drei Spiele als Interimslösung einspringen sollen. Nach vier Punkten und der Stabilisierung der Mannschaft verkündeten der FC Augsburg und Baum aber die überraschende Wende in der Trainerfrage. Zunächst hatte die "Bild" darüber berichtet. Im Sommer will Baum dann wieder auf seinen Posten als Leiter "Entwicklung und Fußballinnovation" zurückkehren.
Mit nur 14 Punkten beendeten die Augsburger das Jahr als Tabellen-15. und nur drei Zählern vor einem direkten Abstiegsplatz.
