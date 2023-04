Der FDP-Bundestagsabgeordnete Stockmeier sagte im Deutschlandfunk, der Krieg in der Ukraine schaffe eine neue Situation, in der weitere Stromkapazitäten möglicherweise gebraucht würden. Er räumte ein, dass für einen Reservebetrieb Gesetze geändert werden müssten . Realistischerweise gebe es dafür momentan keine Mehrheit, aber man müsse darüber diskutieren. Stockmeier betonte, es sei wichtig, dass die Wähler den Standpunkt seiner Partei in dieser Frage wahrnähmen.