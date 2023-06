In der Koalition gibt es Streit um ein geplantes Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel wie Süßigkeiten. (imago / Future Image / Christoph Hardt)

Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Kubicki sagte der "Rheinischen Post", zwar habe Ernährungsminister Özdemir seinen Entwurf nachgebessert. Er halte diesen aber nach wie vor für falsch. Nicht Kinder seien für ihre Ernährung verantwortlich, sondern die Eltern. Ein Werbeverbot für Kinder laufe völlig ins Leere.

Özdemir hatte im Februar angekündigt, an Kinder gerichtete Werbung für Produkte, die besonders viel Zucker, Fett und Salz enthalten, einzuschränken. Nach Kritik aus der FDP erklärte er nun, das Werbeverbot solle nur für Zeiten gelten, in denen besonders viele Kinder Fernsehen schauten. Entsprechende Plakatwerbung soll in der Umgebung von Schulen und Kitas verboten werden, nicht aber in der Nähe von Sport - und Freizeiteinrichtungen.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.