NATO-Beitritt der Bundesrepublik

Festakt im NATO-Hauptquartier in Brüssel anlässlich der 70-jährigen Mitgliedschaft Deutschlands im Bündnis. (picture alliance / AA / photothek.de / Janine Schmitz)

Gastgeber der Zeremonie im Hauptquartier des Bündnisses ist NATO-Generalsekretär Rutte. Er wird zusammen mit Bundespräsident Steinmeier am Nachmittag einen Kranz am Mahnmal für die im Dienst der Allianz gefallenen Soldaten niederlegen. Auch Verteidigungsminister Pistorius wird am Festakt teilnehmen. Die Bundesrepublik war der NATO am 6. Mai 1955 als 15. Mitgliedsstaat beigetreten. Inzwischen gehören dem Bündnis 32 Staaten an. Dass die Gedenkfeier zum deutschen Nato-Beitritt nicht erst am tatsächlichen Jahrestag - also am Dienstag der kommenden Woche - organisiert wird, hat Termingründe.

Zudem soll am 6. Mai nach derzeitigen Planungen der CDU-Vorsitzende Merz vom Bundestag zum neuen Kanzler gewählt werden.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.