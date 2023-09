Der Chef der konservativen Volkspartei (PP), Feijoo, ist bei der Wahl zum spanischen Ministerpräsidenten im ersten Anlauf gescheitert. (Paul White / AP / Paul White)

Bei der Parlamentsabstimmung in Madird verpasste er die absolute Mehrheit. Feijóo erhielt 172 Stimmen. 178 Personen votierten gegen ihn. Der Chef der konservativen Partei kann sich am Freitag einer erneuten Abstimmung stellen. Dann genügt die einfache Mehrheit. Bei der Parlamentswahl im Juli hat es keine absolute Mehrheit für eine der beiden politischen Blöcke gegeben. Feijóo will mit der rechtsextremen Vox zusammenarbeiten. Andere Parteien lehnen dies allerdings ab.

