Regierungspläne

"Fester Fahrplan": Fraktionen von SPD und Union wollen Reformen bis Jahresende umsetzen

Die Fraktionen von Union und SPD im Bundestag wollen die Reformpläne der Regierung bis Ende des Jahres umsetzen. SPD-Fraktionschef Miersch sprach nach der Klausurtagung der Fraktionen von einem "festen Fahrplan", an dem sich Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen nun orientieren könnten.