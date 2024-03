Durchsuchung in RAF-Fall

Polizeiaktion im Rahmen der Suche nach RAF-Terroristen. (picture alliance / dpa / Paul Zinken)

Mit Blick auf die zwei festgesetzten Personen der heutigen Durchsuchungen erklärte das Landeskriminalamt Niedersachsen weiter, es habe sich nicht um Festnahmen gehandelt. Es sei lediglich die Identität überprüft worden.

Auf dem Gelände, das ein Großaufgebot der Polizei am Vormittag in Berlin-Friedrichshain durchsuchte, stehen zahlreiche Bauwagen, in denen Aussteiger wohnen. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins Spiegel soll sich auch Garweg dort oft aufgehalten haben. Zum Zeitpunkt der Durchsuchung traf ihn die Polizei jedoch nicht an.

RAF-Terroristen auf der Spur - Suche mit neuen Fahndungsfotos

Die Polizei hatte anlässlich der Suche nach Staub und Garweg erst gestern neue Fahndungsfotos veröffentlicht. Die Bilder wurden demzufolge zwischen 2021 und 2024 aufgenommen. Ob die Fotos bei der Durchsuchung von Klettes Wohnung gefunden wurden, wollte ein Sprecher des LKA nicht kommentieren.

Staub und Garweg gehörten - wie die am Montag festgenommene Linksextremistin Klette - der dritten Generation der Terrororganisation Rote Armee-Fraktion an. In ihrer aktiven Zeit wurden der damalige Deutsche-Bank-Chef Herrhausen und Treuhand-Chef Rohwedder ermordet.

