Nationalspielerin Jess Carter beim der Fußball-EM 2025 (picture alliance / empics / Peter Byrne)

"Niemand sollte einem so widerwärtigen Missbrauch ausgesetzt sein, und ich erwarte, dass die heutige Festnahme die erste von vielen in den kommenden Monaten sein wird", sagte Polizeichef Mark Roberts. Jeder sei für sein Handeln und seine Worte verantwortlich, die Behörden würden sicherstellen, dass Täter sich nicht hinter einem Social-Media-Profil verstecken könnten, um abscheuliche Kommentare zu veröffentlichen.

Carter, die Lebensgefährtin der deutschen Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger, hatte während der Endrunde von den rassistischen Anfeindungen und der Hetze durch Nutzer im Internet berichtet. Der englische Verband hatte angekündigt, mit der Polizei zu kooperieren, um die Verantwortlichen ausfindig zu machen.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.