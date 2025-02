Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Er sei gestern in der südostspanischen Region Alicante festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Der Verdächtige soll für mehr als 40 Angriffe im vergangenen Jahr verantwortlich gewesen sein. Im Visier des Hackers seien auch staatliche und internationale Organisationen gewesen. Er soll an Informationen über Angestellte und Kunden sowie an interne Dokumente gelangt sein und die Daten im Darknet verkauft haben.

Dem Festgenommenen werden unter anderem Geheimnisverrat und Geldwäsche zur Last gelegt.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.