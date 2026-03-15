Fahnen von Israel und dem Iran (IMAGO / Christian Ohde)

Das meldet die ⁠Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft der Provinz West-Aserbaidschan. Den Festgenommenen werde vorgeworfen, Daten über die Standorte militärischer und sicherheitsrelevanter Einrichtungen des Irans an Israel übermittelt zu haben. Israel zielt bei seinen Angriffen insbesondere auf strategisch wichtige Kontrollpunkte. Man stütze sich dabei auf Hinweise von Informanten vor Ort, hatte eine mit der israelischen Militärstrategie vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters gesagt.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.