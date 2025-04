Das Feuer ist nach Explosion in iranischer Hafenstadt unter Kontrolle. (Uncredited/Iranian Red Crescent Society/AP/dpa)

Das teilte ein Vertreter des iranischen Roten Halbmonds im Staatsfernsehen mit. Nach Angaben des Katastrophenschutzes könnte es 15 bis 20 Tage dauern, bis das Feuer gelöscht ist. Bei der Explosion im Hafen Schahid Radschai waren am Samstag mindestens 70 Menschen getötet und etwa 1.200 verletzt worden. Die Regierung machte Fahrlässigkeit für das Unglück verantwortlich.

Im Zentrum des Iran kam es heute zu einem weiteren Zwischenfall. Bei einer Explosion in einer Lagerhalle nahe Isfahan kam ein Mensch ums Leben, zwei wurden verletzt. Die Ursache des Vorfalls in einem Industriegebiet, in dem auch Teile der iranischen Rüstungsindustrie angesiedelt sind, ist unklar. Bei der betroffenen Firma handelt es sich um einen Hersteller von Feuerwerkskörpern.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.