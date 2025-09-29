Ein Drittel der Weideflächen im Etosha-Nationalpark in Namibia wurden durch ein Feuer zerstört. (AFP / -)

Wie die Regierung in Windhoek mitteilte, wurde etwa ein Drittel der Weideflächen in dem Wildreservat zerstört. Mehr als 500 Soldaten seien im Einsatz, um die Feuerwehr und die Parkbehörden bei der Brandbekämpfung zu unterstützen. Das Feuer ist nach Angaben der Regierung vor einer Woche ausgebrochen. Die Ursache werde noch untersucht.

Der Etosha-Nationalpark ist eines der wichtigsten Naturschutzgebiete Afrikas und beheimatet mehr als 100 Tierarten, darunter auch das vom Aussterben bedrohte Spitzmaulnashorn.

