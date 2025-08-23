Waldbrände

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Der Feuerwehrmann habe schwere Verbrennungen erlitten und sei gestorben, berichtete der Fernsehsender RTP. - Bei den Waldbränden in Portugal und Spanien sind damit insgesamt acht Menschen ums Leben gekommen.

In Portugal waren nach offiziellen Angaben noch etwa 1.400 Kräfte im Einsatz, um unter anderem ein Feuer in Arganil im Zentrum des Landes zu bekämpfen. Andere Brände seien entweder unter Kontrolle oder gelöscht. Auch in Spanien gab es eine vorsichtige Entwarnung.

