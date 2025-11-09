Auf der 72. Delegiertenversammlung in Quedlinburg sagte DFV-Präsident Bansemit Blick auf Katastrophen, kriegsbedingte Gefahren und vergleichbare Bedrohungen, jeder Bürger sei ein Stück weit selbst verpflichtet. Banse verwies auf Japan, wo die Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung bei Erdbeben oder Tsunamis extrem hoch sei. Der Präsident des Fachverbandes für 1,4 Millionen Feuerwehrangehörige in Deutschland unterstützte erneut die Forderung des Bundesinnenministers Dobrindt (CSU), Selbsthilfe bereits in der Schule zu lehren. Die Feuerwehren seien bei der Brandschutzerziehung seit Jahrzehnten gut vernetzt. Man stehe dafür ein, dass Sicherheit, Bildung und gesellschaftliche Resilienz Hand in Hand gingen.
