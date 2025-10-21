Slowakei
Fico-Attentäter soll wegen Terrorismus für 21 Jahre in Haft

In der Slowakei ist ein Mann wegen des Attentats auf Ministerpräsident Fico zu 21 Jahren Haft verurteilt worden.

    Mehrere Rettungssanitäter in organgefarbener Kleidung schieben die Bahre mit Fico, von dem man nur das Haar sieht; er wird mit einem weißen Laken vor Blicken geschützt. Neben den Sanitätern läuft ein Mann im dunklen Anzug.
    Abstransport des schwer verletzten Fico durch Sanitäter nach der Tat im Mai 2024. (AP / Jan Kroslak / dpa)
    Der 72-Jährige habe sich des Terrorismus schuldig gemacht, teilte das Gericht in der Stadt Banska Bystrica mit. Der Beschuldigte hatte zugegeben, im Mai 2024 mehrmals auf Fico geschossen zu haben, eine Tötungsabsicht aber bestritten. Als Motiv nannte der Verurteilte Unzufriedenheit mit der Politik des Regierungschefs.
    Fico hatte bei dem Attentat schwere Verletzungen erlitten. Gegen das Urteil kann beim Obersten Gerichtshof der Slowakei Berufung eingelegt werden.
    Diese Nachricht wurde am 21.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.