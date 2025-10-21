Der 72-Jährige habe sich des Terrorismus schuldig gemacht, teilte das Gericht in der Stadt Banska Bystrica mit. Der Beschuldigte hatte zugegeben, im Mai 2024 mehrmals auf Fico geschossen zu haben, eine Tötungsabsicht aber bestritten. Als Motiv nannte der Verurteilte Unzufriedenheit mit der Politik des Regierungschefs.
Fico hatte bei dem Attentat schwere Verletzungen erlitten. Gegen das Urteil kann beim Obersten Gerichtshof der Slowakei Berufung eingelegt werden.
Diese Nachricht wurde am 21.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.