Fairplay-Preis

Der Regensburger Teamarzt Andreas Harlass-Neuking (Armin Weigel / dpa / Armin Weigel)

Der Mediziner war vor einer Partie von Jahn Regensburg beim 1. FC Magdeburg im April von Spielern aufmerksam gemacht worden, dass ein Magdeburger Fan kollabiert war. Der Teamarzt lief in den Fan-Block, reanimierte den Mann und sorgte für den Transport in ein Krankenhaus. Fifa-Chef Infantino lobte Harlass-Neuking für sein geistesgegenwärtiges und schnelles Handeln. Der Fair Play Award wird jährlich vergeben; die Zeremonie findet am Abend in Doha in Katar statt.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.