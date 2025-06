Klub-WM

FIFA senkt Ticketpreise für Eröffnungsspiel

Am Freitag beginnt in den USA die Fußball-Klub-Weltmeisterschaft, die erstmals mit 32 Vereinen ausgetragen wird. Das Interesse für das Eröffnungsspiel hält sich offenbar in Grenzen. Der Weltverband FIFA hat die Kartenpreise teils deutlich reduziert.