Das berichten ungarische Medien unter Berufung auf seine Familie. Tarr zählte zu den international anerkanntesten Autorenfilmern und Visionären des modernen Kinos. Er arbeitete mit extrem langen Einstellungen. Seine bekanntesten Werke sind in Schwarzweiß gedreht. Aufsehen erregte er 1994 mit "Sátántangó", der siebeneinhalb Stunden dauert und an dem der Regisseur rund sieben Jahre arbeitete. Weitere Filme von Béla Tarr sind "Die Werckmeisterschen Harmonien", "The Man from London" und zuletzt "Das Turiner Pferd" von 2011.

