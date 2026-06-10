Gesundheitssystem
Finanzlücke der Krankenkassen laut Bericht größer als erwartet

Die Finanzlage der gesetzlichen Krankenkassen ‌ist nach Presseinformationen ⁠angespannter als bislang angenommen.

    Eine Gesundheitskarte liegt auf vielen Euro Banknoten als Symbolbild für stetig steigende Ausgaben im Gesundheitssystem.
    Symbolbild zum Thema Gesundheitskosten der Krankenkassen (picture alliance / SZ Photo / Wolfgang Filser)
    Das Bundesgesundheitsministerium rechne im laufenden Jahr mit 3,5 Milliarden Euro höheren Ausgaben als erwartet, schreibt die "Bild"-Zeitung unter Berufung ⁠auf ⁠Koalitionskreise. ⁠So seien die Aufwendungen der Kassen für ⁠Ärzte, Arzneimittel und ⁠Kliniken von ‌Januar bis März um 7,8 Prozent gestiegen. Demnach war das Ministerium zunächst von 6,5 Prozent für das gesamte laufende Jahr ausgegangen. Die schwarz-rote Koalition will mit einer Gesundheitsreform einen weiteren Anstieg der Kassenbeiträge verhindern.
    Am Freitag berät der Bundestag in erster Lesung ‌über ‌den Entwurf von Gesundheitsministerin Warken.
    Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.