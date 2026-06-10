Gesundheitssystem

Das Bundesgesundheitsministerium rechne im laufenden Jahr mit 3,5 Milliarden Euro höheren Ausgaben als erwartet, schreibt die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Koalitionskreise. So seien die Aufwendungen der Kassen für Ärzte, Arzneimittel und Kliniken von Januar bis März um 7,8 Prozent gestiegen. Demnach war das Ministerium zunächst von 6,5 Prozent für das gesamte laufende Jahr ausgegangen. Die schwarz-rote Koalition will mit einer Gesundheitsreform einen weiteren Anstieg der Kassenbeiträge verhindern.
Am Freitag berät der Bundestag in erster Lesung über den Entwurf von Gesundheitsministerin Warken.
Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.