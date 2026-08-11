Nach Kritik

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, SPD (Michael Kappeler/dpa)

Der entsprechende Passus werde aus dem Gesetz gestrichen, sagte der SPD-Vorsitzende der Deutschen Presse-Agentur. Es sei ihm dabei nie um kleine Vereine gegangen, sondern um Wirtschaftsvereine und Verbände. Durch die öffentliche Debatte sei allerdings der Eindruck entstanden, man wolle tausenden Ehrenamtlichen das Leben schwer machen. Ursprünglich war geplant, den Freibetrag für Vereinseinnahmen von 5.000 Euro auf 1.000 Euro zu senken.

Sportvereine, Musikvereine, Umwelt- und Tierschutzvereine oder Freiwillige Feuerwehren wären nicht betroffen gewesen. Sie sind mit der Anerkennung der Gemeinnützigkeit von fast allen Steuerzahlungen befreit.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.