Südchinesisches Meer

Dabei seien drei Fischer verletzt und zwei Boote erheblich beschädigt worden, teilte die philippinische Küstenwache mit. Zudem seien die Ankerleinen von mehreren Schiffen zerschnitten worden. Die chinesischen Behörden erklärten, die Küstenwache habe Kontrollmaßnahmen gegen rund 20 philippinische Fischerboote ergriffen.
China beansprucht fast das gesamte Südchinesische Meer für sich, was von Anrainerstaaten wie den Philippinen, Vietnam, Brunei, Indonesien und Malaysia bestritten wird. Daher kommt es immer wieder zu Konflikten.
Diese Nachricht wurde am 13.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.