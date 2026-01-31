Technische Störung

Menschen in Kiew bei Dauerfrost ohne Strom, Heizung und Wasser (Aufnahme vom 18. Januar) (AFP / SERGEI SUPINSKY)

Energieminister Schmyhal teilte mit, die Störung sei an den Hauptstromleitungen zwischen Rumänien, Moldau und der Ukraine aufgetreten. Betroffen seien Regionen im Zentrum sowie im Nordosten des Landes. In der Hauptstadt Kiew war die Wasserversorgung zeitweise unterbrochen. Das U-Bahn-Netz wurde stillgelegt. Auch in Teilen des Nachbarlandes Moldau fiel der Strom aus.

Russland hatte in den vergangenen Wochen verstärkt Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur geflogen. In der Folge waren tausende Haushalte bei eisigen Temperaturen immer wieder ohne Strom und ohne Heizung. Auf Bitten von US-Präsident Trump sagte Moskau zu, Angriffe auf die Energieinfrastruktur bis morgen zu unterlassen.

