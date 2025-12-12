Fernverkehr

Flixtrain will seine Fernverkehrsverbindungen stark auszubauen. (imago/Waldmüller)

Flixtrain-Chef Schwämmlein sagte der Deutschen Presse-Agentur, die ersten Fahrzeuge seien in Produktion, man sei genau im Zeitplan. Im Mai hatte das Unternehmen einen massiven Ausbau seiner Fernverkehrsverbindungen angekündigt. Dafür wurden erstmals 65 neue Fahrzeuge nach der neuen ICE-L-Bauart bei dem spanischen Hersteller Talgo bestellt.

Bisher besteht die Flotte von Flixtrain aus 15 modernisierten Gebrauchtfahrzeugen. Bis die neuen Züge ab 2028 nach und nach auch auf neuen Strecken in Betrieb gehen können, will das Unternehmen den Takt auf seinen bisherigen Verbindungen mit weiteren Gebrauchtfahrzeugen ausbauen. Gesamtziel ist es, statt der bisher rund 50 deutschen Ziele dann europaweit rund 650 Ziele erreichbar zu machen.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.