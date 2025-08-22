Das Abschiebegefängnis Alligator Alcatraz in Florida (AP / Rebecca Blackwell)

Zugleich ordnete die Bundesrichterin in Miami an, innerhalb von 60 Tagen Zäune, Generatoren und Beleuchtung zu entfernen. Dem Urteil zufolge hat die US-Regierung beim Bau Auswirkungen auf die Umwelt nicht hinreichend berücksichtigt. Umweltverbände sowie Indigene hatten gegen den Bau geklagt. Die Regierung des Bundesstaates Florida legte Berufung ein. "Alligator Alcatraz" ist ein Prestigeprojekt von US-Präsident Trump.

In dem Gefängnis werden Migranten inhaftiert, die von der Einwanderungsbehörde festgenommen wurden. In dem innerhalb von wenigen Tagen errichteten Abschiebegefängnis in den Sümpfen der Everglades sollen sie dann auf ihr Gerichtsverfahren warten. Medienberichten zufolge waren zuletzt weniger als 1.000 Menschen dort inhaftiert. Das Gefängnis ist für bis zu 3.000 Menschen ausgelegt.

