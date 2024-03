Bei der Lufthansa gibt es heute einen weiteren Warnstreik. (Andreas Arnold/dpa)

Hinzu kommen Arbeitsniederlegungen der Luftsicherheitskontrolleure an den Flughäfen Frankfurt am Main, Hamburg und Düsseldorf, so dass von dort heute kaum Flüge stattfinden können. Mit den Warnstreiks zweier Berufsgruppen will Verdi in dem Tarifkonflikt Zugeständnisse für die jeweils rund 25.000 Beschäftigten erreichen.

Unterdessen gab die Lufthansa neue Unternehmenszahlen bekannt. Demnach stieg der Nettogewinn im vergangenen Jahr um 112 Prozent auf 1,67 Milliarden Euro. Das vergangene Jahr sei eines der drei besten in der Geschichte der Lufthansa gewesen, hieß es.

