Drohnen-Vorfall

Die Polizei hat mit einem speziellen Radar einen Wachposten auf der Besucherplattform des alten Towers am Flughafen Leipzig/Halle bezogen. (dpa / Hendrik Schmidt)

Laut dem Nachrichtenportal "Tag24" handelt es sich um ein EchoShield-Radarsystem, das anfliegende Drohnen auf größere Distanzen erkennen und ihre Flugbahnen verfolgen kann.

Unterdessen hält die innenpolitische Debatte über Zuständigkeiten bei der Drohnenabwehr an. Der innenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Emmerich, erklärte, in Deutschland seien mehr als 40 Behörden mit Aufgaben der Luftsicherheit befasst. Das sei ein Sicherheitsrisiko. Der SPD-Innenexperte Fiedler betonte dagegen in der "Rheinischen Post", unterschiedliche Zuständigkeiten seien kein Problem, solange die Zusammenarbeit funktioniere.

Am Mittwoch war in der Nähe ukrainischer Frachtflugzeuge auf dem Leipziger Flughafen eine mit Sprengstoff und Zünder bestückte Drohne entdeckt worden.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.