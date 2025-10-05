Der litauische Rundfunk LRT berichtete, das nationale Krisenmanagement habe den Luftraum nach der Sichtung von 13 Ballons geschlossen. Nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde FAA handelte es sich um Heißluftballons. Dem Flughafenbetreiber zufolge waren mehrere Nachtflüge von der Sperrung betroffen. Ankommende Flugzeuge wurden in die Nachbarländer Lettland und Polen umgeleitet, Abflüge wurden gestrichen.
Das NATO-Mitglied Litauen hatte im August als Reaktion auf Drohnen, die von Belarus aus in den litauischen Luftraum eindrangen, eine Flugverbotszone entlang der Grenze eingerichtet. Belarus ist ein Verbündeter Russlands.
