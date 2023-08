Nach Militärputsch in Niger

Die Bundeswehr in Mali kann durch die Sperrung des Luftraums über Niger nicht wie geplant abrücken. (Archivbild) (dpa/Kay Nietfeld)

Angesichts einer angedrohten militärischen Intervention durch die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS hatte die Militärjunta im Niger den Luftraum gestern geschlossen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur konnte deswegen heute ein Militärtransporter der Bundeswehr nicht zu seinem Ziel abfliegen.

Der Lufttransportstützpunkt in der nigrischen Hauptstadt Niamey ist Drehkreuz für den Abzug aus Mali bis Ende des Jahres. Inzwischen fliegen zivile Auftragnehmer aber bereits andere Routen. Im Feldlager in Gao in Mali befinden sich noch etwa 850 deutsche Soldaten.

