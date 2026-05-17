Der US-Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" ist wieder zurück in den USA. (picture alliance / abaca / ABACA)

Verteidigungsminister Hegseth nahm Schiff und Besatzung in Norfolk im Bundesstaat Virgina in Empfang. Der Flugzeugträger war an Militäreinsätzen gegen den Iran beteiligt. Zuvor war er bereits in der Karibik im Kampf gegen Drogenschmuggelboote im Einsatz. Auch bei der Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Maduro im Januar wurde er genutzt. Insgesamt dauerte der Einsatz mehr als zehn Monate.

Nach US-Angaben vom vergangener Woche sind in der Golfregion noch zwei Flugzeugträger stationiert sowie etwa 20 weitere Schiffe der US-Marine.

Der Krieg der USA und Israels gegen den Iran begann Ende Februar. Seit April gilt eine Feuerpause. Gespräche über ein Ende des Krieges brachten bislang keinen Durchbruch.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.