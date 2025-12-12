Flutkatastrophe im Ahrtal: Zugstrecke von Remagen nach Ahrbrück wird wieder geöffnet

Viereinhalb Jahre nach der Flutkatastrophe ist die Bahnstrecke durch das Ahrtal in Rheinland-Pfalz wieder durchgehend befahrbar.

    Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer, Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder und die neue Bahnchefin Evelyn Palla bei der Wiederinbetriebnahme der Ahrtalbahn (Thomas Frey/dpa)
    Die Deutsche Bahn nahm die Strecke mit einer Sonderfahrt in Betrieb. Von Sonntag an können dann zwischen Remagen und Ahrbrück wieder Fahrgäste befördert werden.
    Bei der Flut am 14. Juli 2021 kamen alleine im Ahrtal 135 Menschen ums Leben. In den Bundesländern Rheinland-Pfalz sowie Nordrhein-Westfalen wurden Tausende Häuser sowie zahlreiche Verkehrswege zerstört. Auf der Bahnstrecke durchs Ahrtal wurden Gleise weggeschwemmt sowie Brücken und Bahnhöfe beschädigt.
    Diese Nachricht wurde am 12.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.