Folge 58 Das Brinkhaus-Beben

Zum ersten Mal in seiner 13-jährigen Amtszeit als Unions-Fraktionschef musste sich Volker Kauder (CDU) bei der Wahl für diesen Posten einem Gegenkandidaten, Ralph Brinkhaus, stellen - und hat verloren. Zur Überraschung vieler Beobachter. Was ist an diesem Wahlabend und in den Tagen davor passiert? Das fragen Stephan Detjen, Katharina Hamberger und Theo Geers in dieser Folge.

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek