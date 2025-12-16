Ford-Logo (dpa / Uli Deck)

Man wolle sich verstärkt auf Verbrenner- und Hybridantrieb konzentrieren, teilte das Unternehmen mit. Anstatt weitere Milliarden für große E-Autos auszugeben, für die es keinen Weg zur Profitabilität mehr gebe, investiere Ford in Bereiche mit höheren Renditen, hieß es.

Konkret wird Ford die Produktion des Pick-up-Trucks F-150 Lightning als reines Elektrofahrzeug einstellen. Das Modell war 2022 auf den Markt gekommen, doch nach anfänglich 200.000 Bestellungen blieben die Verkaufszahlen hinter den Erwartungen zurück. Stattdessen werde man sich auf die Herstellung einer Hybrid-Version mit Range Extender konzentrieren, einem benzinbetriebenen Generator, der die Batterie auflädt. Zudem werden ein geplanter elektrischer Truck der nächsten Generation mit dem Codenamen T3 sowie elektrische Nutzfahrzeuge gestrichen.

