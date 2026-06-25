Pressekonferenz Deutscher Städtetag (Marijan Murat/dpa)

In Grenzregionen belasteten sie den Alltag der Menschen und Unternehmen erheblich, sagte der Vizepräsident des kommunalen Spitzenverbands, Conradt, nach Gremiensitzungen in Stuttgart. Stattdessen solle man auf flexible und lageabhängige Kontrollen sowie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden setzen, meinte der Oberbürgermeister von Saarbrücken.

Alle Grenzen zu den europäischen Nachbarstaaten werden seit September 2024 kontrolliert. Seit dem Amtsantritt der schwarz-roten Bundesregierung werden dort auch Asylsuchende zurückgewiesen. Bundesinnenminister Dobrindt hat sich noch nicht festgelegt, ob die Kontrollen im September erneut verlängert werden.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.