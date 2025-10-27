Wegen Zustimmung in München

Berlin will sich um Olympische Spiele bewerben, das Vorhaben bleibt kontrovers. (picture alliance / Schoening / Schoening)

Angesichts der klaren Zustimmung in München beim Bürgervotum zu einer Olympia-Bewerbung sei Berlin endgültig abgehängt, sagte die Sprecherin für Sportpolitik der Grünen-Fraktion, Schedlich. Das bis 2027 für die Bewerbung eingeplante Budget von sechs Millionen Euro solle besser für die Sanierung von Sportstätten genutzt werden. Auch die Linke forderte ein Ende der Bewerbung. Der Berliner Olympia-Beauftragte Niroomand betonte, dass er keine Verschlechterung der Chancen sehe. Anders als in München ist in Berlin keine Abstimmung vorgesehen. München und Berlin befinden sich in einem innerdeutschen Wettstreit mit Hamburg und der Region Rhein-Ruhr. Mit welchem dieser Orte sich Deutschland für die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben wird, will der Deutsche Olympische Sportbund nach aktueller Planung im Herbst 2026 festlegen.

