Deutscher Ärztetag fordert nationale Reserve für wichtige Arzneimittel.

Bei ihrem Treffen in Essen verabschiedeten die Delegierten eine entsprechende Resolution. Damit reagierten die Mediziner auf anhaltende Lieferengpässe von Arzneimitteln. Sie verlangten, Anreize für eine zusätzliche Produktion in europäischen Ländern zu schaffen. Die Konferenz der Ärzteschaft hatte am Dienstag begonnen und dauert bis Freitag. Morgen wird die Führung der Kammer neu gewählt. Der seit 2019 amtierende Präsident Reinhardt tritt erneut an. Gegenkandidatin ist die Vorsitzende des Ärzteverbandes Marburger Bund, Johna.

