Proteste gegen das Regime
Forderungen nach weiteren Sanktionen gegen Iran

In der Europäischen Union wird über weitere Sanktionen gegen das Regime im Iran nachgedacht. Sowohl die EU-Außenbeauftragte Kallas als auch Bundesaußenminister Wadephul äußerten sich entsprechend. Anlass ist das harte Vorgehen der iranischen Führung gegen die regimefeindlchen Proteste in dem Land.

    Kallas spricht in mehrere Mikrofone man sieht schräg von der Seite ihren Oberkörper. Dahinter unscharf europäische Flaggen.
    Die EU-Außenbeauftragte Maja Kallas. (Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa)
    Kallas sagte der Zeitung "Die Welt", die EU habe bereits weitreichende Sanktionen gegen den Iran verhängt, und zwar gegen diejenigen, die für Menschenrechtsverletzungen, die Ausweitung des Atomprogramms und für Teherans Unterstützung des russischen Kriegs gegen die Ukraine verantwortlich seien. Sie sei nun bereit, zusätzliche Strafmaßnahmen als Antwort auf die brutale Unterdrückung von Demonstranten vorzuschlagen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa könnte es um EU-Einreiseverbote und Vermögenssperren für Vertreter des Regimes gehen.
    Auch Bundesaußenminister Wadephul sprach sich für weitere Sanktionen aus. Er sagte im ZDF, die jetzigen Proteste seien auch eine Folge der bisherigen Strafmaßnahmen des Westens, die wirkten. Auf diesem Weg sollte man weitergehen. Wadephul kommt heute in Washington mit seinem US-Kollegen Rubio zusammen.
    Diese Nachricht wurde am 12.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.