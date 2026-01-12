Proteste gegen das Regime

Die EU-Außenbeauftragte Maja Kallas. (Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa)

Kallas sagte der Zeitung "Die Welt", die EU habe bereits weitreichende Sanktionen gegen den Iran verhängt, und zwar gegen diejenigen, die für Menschenrechtsverletzungen, die Ausweitung des Atomprogramms und für Teherans Unterstützung des russischen Kriegs gegen die Ukraine verantwortlich seien. Sie sei nun bereit, zusätzliche Strafmaßnahmen als Antwort auf die brutale Unterdrückung von Demonstranten vorzuschlagen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa könnte es um EU-Einreiseverbote und Vermögenssperren für Vertreter des Regimes gehen.

Auch Bundesaußenminister Wadephul sprach sich für weitere Sanktionen aus. Er sagte im ZDF, die jetzigen Proteste seien auch eine Folge der bisherigen Strafmaßnahmen des Westens, die wirkten. Auf diesem Weg sollte man weitergehen. Wadephul kommt heute in Washington mit seinem US-Kollegen Rubio zusammen.

