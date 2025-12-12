Musik-Analyse

Forscher: Inhalte von Popsongs drehen sich mehr um Stress und negative Gefühle

Die Inhalte von Popsongs drehen sich heute mehr um Stress und negative Gefühle als früher. Zu diesem Ergebnis kommen österreichische Forscher in einer Studie, die im Fachmagazin Scientific Reports erschienen ist. Untersucht wurden Texte von mehr als 20.000 Musiktiteln aus den Jahren 1973 bis 2023.