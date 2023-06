Gentechnik-Recht

"Bei der Biotechnologie nicht von der Zukunft abmelden": Die Bundesministerin für Bildung und Forschung Bettina Stark-Watzinger (FDP) (IMAGO / Metodi Popow / M. Popow)

Die derzeit in der EU geltende Rechtslage sei völlig aus der Zeit gefallen und entspreche längst nicht mehr dem aktuellen Stand der Wissenschaft, sagte die FDP-Politikerin der Mediengruppe Bayern. Man solle bei der Biotechnologie nicht den Fehler machen, sich von der Zukunft abzumelden. So sehe man etwa in neuen Züchtungstechniken eine riesige Chance, Pflanzen "effizient, zielgerichtet und sicher" zu machen. Damit könne man beispielsweise den Hunger in der Welt bekämpfen, erklärte Stark-Watzinger. Sie setze darauf, dass die Europäische Kommission den Rechtsrahmen wissenschaftsorientiert und risikoangepasst neu ausrichte.

Beim Gentechnikrecht geht es unter anderem um den Anbau und die Marktzulassung gentechnisch veränderter Lebens- und Futtermittel sowie die Freisetzung entsprechenden Saatguts.

