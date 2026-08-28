Regierungspläne

Nach der Klausur: Matthias Miersch,Vorsitzender SPD-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, Vorsitzender CDU/CSU-Bundestagsfraktion, und Alexander Hoffmann, Vorsitzender der CSU im Bundestag (picture alliance / dpa / Lars Berg)

Konkret geht es um die geplanten Reformen etwa bei der Rente, der Pflege und der Einkommenssteuer. Eine entsprechende Auflistung, die die Fraktionen verabschiedeten, umfasst auch Maßnahmen zu Klimaschutz, Mietrecht, Arbeitsmarkt und Bürokratieabbau. Darüber hinaus sollen laut den Fraktionschefs die umstrittenen Verschärfungen bei Krankschreibungen bis Jahresende umgesetzt werden. CSU-Landesgruppenchef Hoffmann sagte, die Parlamentsfraktionen wollten bei den Reformen Antreiber sein und nicht nur Abnicker der Regierung.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.