US-Zölle auf Aluminium und Stahl

Das Thyssenkrupp-Werk in Duisburg-Bruckhausen (picture alliance / imageBROKER / Stefan Ziese)

Die EU werde wie in der ersten Amtszeit Trumps auf neue Zölle antworten. Die Bundesregierung erklärte dagegen in Berlin, es gebe keinen Automatismus bei der Verhängung von Gegensanktionen. Man werde alles tun, um die Zollerhöhung zu verhindern. Auch die EU-Kommission äußerte sich zurückhaltend. Es gebe keine Notwendigkeit zu reagieren, zumal bislang noch keine offizielle Mitteilung eingegangen sei, hieß es in Brüssel. Auf allgemeine Ankündigungen ohne Einzelheiten oder schriftliche Klarstellung aus Washington werde man keine Gegenmaßnahmen ergreifen.

Trump hatte Zölle von 25 Prozent auf alle Importe von Aluminium und Stahl angekündigt. Einzelheiten nannte er nicht. So ist unklar, ob diese Zölle zu den bereits existierenden hinzukommen oder es um eine Angleichung des Zollsatzes für sämtliche Importe dieser Art geht.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.