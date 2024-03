Nationalversammlung

Frankreich nimmt Freiheit zur Abtreibung in Verfassung auf

In Frankreich wird das Recht auf Abtreibung in der Verfassung verankert. Vertreter beider Parlamentskammern votierten in einer Sondersitzung in Versailles mit einer Mehrheit von 780 Stimmen für den Schritt. Es gab lediglich 72 Gegenstimmen. Frankreich ist damit das erste Land weltweit, das solch eine Regelung einführt.