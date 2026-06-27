Fußball-Weltmeisterschaft
Frankreich und Spanien ziehen als Gruppensieger in die nächste Runde ein - DFB-Elf trifft auf Paraguay

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist Frankreich als Gruppenerster ins Sechzehntelfinale eingezogen.

    Die französischen Fußball-Nationalspieler Jules Kounde und Kylian Mbappe feiern nach dem Treffer zum 1:0 gegen Norwegen den Torschützen Ousmane Dembele.
    Frankreich bejubelt den Gruppensieg bei der Fußball-WM 2026. (picture alliance / firo Sportphoto / Mexsport / Jose Luis Melgarejo)
    Die Franzosen setzten sich in Boston mit 4:1 gegen Norwegen durch. Als Gruppenzweiter sind die Norweger ebenfalls für die K.o.-Runde qualifiziert.
    Das zweite Gruppenspiel in Toronto gewann Senegal gegen den Irak mit 5:0.
    In der Gruppe H haben sich Spanien und Kap Verde für das Sechzehntelfinale qualifiziert. Spanien schlug Uruguay mit 1:0, während die Auswahl aus Kap Verde 0:0 gegen Saudi-Arabien spielte. Inzwischen steht auch fest, dass die DFB-Elf am kommenden Montag gegen Paraguay antreten muss.
    Diese Nachricht wurde am 27.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.