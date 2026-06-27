Fußball-Weltmeisterschaft

Die Franzosen setzten sich in Boston mit 4:1 gegen Norwegen durch. Als Gruppenzweiter sind die Norweger ebenfalls für die K.o.-Runde qualifiziert.
Das zweite Gruppenspiel in Toronto gewann Senegal gegen den Irak mit 5:0.
In der Gruppe H haben sich Spanien und Kap Verde für das Sechzehntelfinale qualifiziert. Spanien schlug Uruguay mit 1:0, während die Auswahl aus Kap Verde 0:0 gegen Saudi-Arabien spielte. Inzwischen steht auch fest, dass die DFB-Elf am kommenden Montag gegen Paraguay antreten muss.
Diese Nachricht wurde am 27.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.