Umweltschutz

Laut dem heute veröffentlichten Amtsblatt hat Frankreichs Präsident Macron ein entsprechendes Gesetz unterzeichnet. Demnach geht es um den Wirkstoff Acetamiprid. Dieser schwächt das Immunsystem von Bienen und Hummeln und beeinträchtigt deren Fortpflanzung. Kritiker sprechen von einem "Bienen-Killer". In den anderen EU-Ländern ist das Mittel unter Auflagen legal.

Die Regierung wollte das Gift eigentlich wieder zulassen, um Landwirte bei der Schädlingsbekämpfung zu unterstützen. Dagegen hatten aber mehr als zwei Millionen Menschen in Frankreich eine Petition unterzeichnet. In der vergangenen Woche kippten dann die Verfassungsrichter die Wiedereinführung. Sie erklärten, das Gift sei nicht mit der Umweltcharta vereinbar. Diese hat in Frankreich Verfassungsrang.

