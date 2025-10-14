Politische Krise

Damit entsprach er einer zentralen Forderung der Sozialisten, auf deren Unterstützung die neue Regierung angewiesen ist. Lecornu betonte, es gehe darum, neues Vertrauen zu schaffen.
Am Vormittag hatte das Kabinett einen Haushaltsentwurf vorgelegt, der Einsparungen von rund 30 Milliarden Euro im kommenden Jahr vorsieht. Damit soll das hohe Haushaltsdefizit wieder auf unter fünf Prozent gedrückt werden.
Frankreichs extreme Linke und der rechtspopulistische Rassemblement National haben bereits Misstrauensanträge gegen Lecornu angekündigt.
Diese Nachricht wurde am 14.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.