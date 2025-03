Biathletin Franziska Preuß hat im Kampf um den Gesamtweltcup einen Rückschlag hinnehmen müssen. (Thomas Andersen / NTB / dpa / Thomas Andersen)

In der Verfolgung am Holmenkollen in Oslo wurde die 31-Jährige nach drei Strafrunden nur Fünfte. Sie verlor das Gelbe Trikot der Führenden an die Französin Lou Jeanmonnot. Diese gewann vor Elvira Öberg aus Schweden und Lena Häcki-Groß aus der Schweiz. Vor dem entscheidenden Rennen am morgigen Sonntag liegt Preuß nun fünf Punkte hinter der Französin.

Bei den Herren gewann der Norweger Sturla Holm Laegreid das Rennen vor seinem Landsmann Johannes Thingnes Bö. Er kann schon vor dem Massenstart nicht mehr von der Spitzenposition verdrängt werden. Bö muss sich damit ohne seinen sechsten Gesamtweltcup-Sieg von der großen Bühne verabschieden.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.