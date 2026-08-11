Beschwerden eingereicht

Französischen Zeitungen gehen gegen Google vor. (picture alliance / abaca / Urman Lionel / ABACA)

Sie reichten Beschwerde ein bei der französischen Wettbewerbsbehörde. Die Zeitungen sehen sich von einer KI-Funktion von Google benachteiligt. Diese zeigt Nachrichten und Informationen in einer Übersicht an, die von einer Künstlichen Intelligenz zusammengestellt wird und unter anderem auf Zeitungsmeldungen basiert. Diesen Mehrwert müsse Google den Zeitungen bezahlen, argumentieren die Verlage. Zudem würden die Zeitungen nach Einführung der neuen KI-Zusammenfassungen im Netz kaum noch aufgerufen.

Eine vergleichbare Funktion von Google gibt es auch in Deutschland. Hier liegen bereits belastbare Zahlen vor, dass seit Erscheinen der KI-Übersichten die Besucherzahlen auf deutschsprachigen Informationsangeboten deutlich zurückgehen.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.