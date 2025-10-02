Sicherheit

Der Tanker Boracay vor der Küste des westfranzösischen Hafens Saint-Nazaire (AFP / DAMIEN MEYER)

Das Schiff steht womöglich in Verbindung mit den Drohnenflügen über Dänemark. Die französische Justiz leitete Ermittlungen gegen den derzeit unter der Flagge Benins fahrenden Tanker ein. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden zwei Personen von französischen Soldaten festgenommen. Die Besatzung habe die Zusammenarbeit verweigert, hieß es. Die Höchststrafe hierfür liege bei einem Jahr Gefängnis und einer Geldstrafe von 150.000 Euro. Der Tanker steht auf einer EU-Sanktionsliste gegen Russland. Das Schiff soll sich vergangene Woche während der Drohnenvorfälle in Dänemark nahe der Küste des EU-Staates bewegt haben.

Seit Sonntag hatte es vor der Küste bei Saint-Nazaire in Westfrankreich gelegen, bevor es schließlich aufgebracht wurde.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.